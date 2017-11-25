Украина рассчитывает на очередной транш от МВФ в начале следующего года

А.Данилюк сказал, что "прогресс в переговорах с МВФ зависит от создания Антикоррупционного суда и достижения договоренностей о тарифах на газ".

Перспектива таких договоренностей пока выглядит слабой, пишет издание.

Из-за промедления с реформами, как отмечается, Киеву не удалось договориться с ключевым кредитором о получении транша до конца года, на что рассчитывало правительство. Министр финансов сказал, что, несмотря на это, будет прилагать усилия для проведения реформ.

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"На данный момент у нас действительно есть некоторые проблемы. Они будут решены", - сказал он.

"Что касается денег, я думаю, это будет в начале следующего года", - добавил министр.

По данным Национального банка, размер следующего транша может составить около 2 млрд дол.

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В сентябре этого года Украина вернулась на международные рынки капитала после реструктуризации коммерческого долга в 2015 году, разместив свой первый выпуск евробондов на сумму 3 млрд дол.

А.Данилюк сказал, что договоренности с МВФ предусматривают, что в следующем году Киев может занять на рынке 2 млрд дол.

"Мы не будем спешить на рынок, но у нас есть хорошая история, чтобы рассказать инвесторам", - сказал он и добавил, что заимствования пойдут на выплаты по долгам, а деньги МВФ будут направлены на наращивание валютных резервов Украины.

А.Данилюк также признал, что стране до пор страна не удается заработать на приватизации.

"Украина постоянно терпит неудачу в процессе приватизации, и это вызывает беспокойство", - сказал он.

Министр напомнил, что в госсобственности остаются 3 тысячи компаний, в том числе 100 крупных.

"Приватизация - приоритет номер один, важно привлечь иностранных инвесторов. Крупные государственные компании мешают рынку, они похожи на черную дыру", - сказал он.

Напомним, Фонд госимущества предлагает расширить список объектов для приватизации.