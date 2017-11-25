Украина рассчитывает на очередной транш от МВФ в начале следующего года
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украина надеется в начале следующего года получить следующий транш в рамках программы Международного валютного фонда на 17,5 миллиарда долларов и намерена в 2018 году выйти на долговые рынки с евробондами на сумму 2 миллиарда долларов. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в интервью Reuters, передает УНН.
А.Данилюк сказал, что "прогресс в переговорах с МВФ зависит от создания Антикоррупционного суда и достижения договоренностей о тарифах на газ".
Перспектива таких договоренностей пока выглядит слабой, пишет издание.
Из-за промедления с реформами, как отмечается, Киеву не удалось договориться с ключевым кредитором о получении транша до конца года, на что рассчитывало правительство. Министр финансов сказал, что, несмотря на это, будет прилагать усилия для проведения реформ.
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"На данный момент у нас действительно есть некоторые проблемы. Они будут решены", - сказал он.
"Что касается денег, я думаю, это будет в начале следующего года", - добавил министр.
По данным Национального банка, размер следующего транша может составить около 2 млрд дол.
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В сентябре этого года Украина вернулась на международные рынки капитала после реструктуризации коммерческого долга в 2015 году, разместив свой первый выпуск евробондов на сумму 3 млрд дол.
А.Данилюк сказал, что договоренности с МВФ предусматривают, что в следующем году Киев может занять на рынке 2 млрд дол.
"Мы не будем спешить на рынок, но у нас есть хорошая история, чтобы рассказать инвесторам", - сказал он и добавил, что заимствования пойдут на выплаты по долгам, а деньги МВФ будут направлены на наращивание валютных резервов Украины.
А.Данилюк также признал, что стране до пор страна не удается заработать на приватизации.
"Украина постоянно терпит неудачу в процессе приватизации, и это вызывает беспокойство", - сказал он.
Министр напомнил, что в госсобственности остаются 3 тысячи компаний, в том числе 100 крупных.
"Приватизация - приоритет номер один, важно привлечь иностранных инвесторов. Крупные государственные компании мешают рынку, они похожи на черную дыру", - сказал он.
Напомним, Фонд госимущества предлагает расширить список объектов для приватизации.