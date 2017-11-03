МВФ назвал основные требования к Украине для очередного транша

"Устойчивая пенсионная реформа, законодательство о приватизации и ранее согласованная внутренняя корректировка цен на газ - это цели, которые Украина должна выполнить, чтобы претендовать на долгосрочный следующий транш из программы," - говорится в сообщении.

Кроме того, Льюнгман добавил что сейчас МВФ оценивает украинскую пенсионную реформу, чтобы узнать, соответствует ли закон целевым показателям программы МВФ в размере 17,5 млрд долларов.

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"Сейчас мы находимся в процессе оценки реформы", - сказал он.

Напомним, НБУ ожидает транш МВФ в первом квартале 2018 года.