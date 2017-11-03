МВФ назвал основные требования к Украине для очередного транша
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Международный валютный фонд назвал основные условия для очередного транша для Украины. Об этом сообщил в пятницу представитель Фонда в Украине Ёста Льюнгман, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Устойчивая пенсионная реформа, законодательство о приватизации и ранее согласованная внутренняя корректировка цен на газ - это цели, которые Украина должна выполнить, чтобы претендовать на долгосрочный следующий транш из программы," - говорится в сообщении.
Кроме того, Льюнгман добавил что сейчас МВФ оценивает украинскую пенсионную реформу, чтобы узнать, соответствует ли закон целевым показателям программы МВФ в размере 17,5 млрд долларов.
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"Сейчас мы находимся в процессе оценки реформы", - сказал он.
Напомним, НБУ ожидает транш МВФ в первом квартале 2018 года.