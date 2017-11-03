МВФ назвал основные требования к Украине для очередного транша

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 48071 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 114826 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102728 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105547 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104635 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 92232 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103929 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102072 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 142532 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
МВФ назвал основные требования к Украине для очередного транша

МВФ назвал основные требования к Украине для очередного транша

Киев  •  УНН

 • 22601 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Международный валютный фонд назвал основные условия для очередного транша для Украины. Об этом сообщил в пятницу представитель Фонда в Украине Ёста Льюнгман, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Устойчивая пенсионная реформа, законодательство о приватизации и ранее согласованная внутренняя корректировка цен на газ - это цели, которые Украина должна выполнить, чтобы претендовать на долгосрочный следующий транш из программы," - говорится в сообщении.

Кроме того, Льюнгман добавил что сейчас МВФ оценивает украинскую пенсионную реформу, чтобы узнать, соответствует ли закон целевым показателям программы МВФ в размере 17,5 млрд долларов.

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"Сейчас мы находимся в процессе оценки реформы", - сказал он.

Напомним, НБУ ожидает транш МВФ в первом квартале 2018 года.

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