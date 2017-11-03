МВФ назвав основні вимоги до України для чергового траншу

"Стійка пенсійна реформа, законодавство про приватизацію і раніше узгоджене внутрішнє коригування цін на газ - це цілі, які Україна повинна виконати, щоб претендувати на довгостроковий наступний транш з програми," - йдеться в повідомленні.

Крім того, Льюнгман додав що зараз МВФ оцінює українську пенсійну реформу, щоб дізнатися, чи відповідає закон цільовим показникам програми МВФ в розмірі 17,5 млрд доларів.

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"Зараз ми знаходимося в процесі оцінки реформи", - сказав він.

Нагадаємо, НБУ очікує транш МВФ в першому кварталі 2018 року.