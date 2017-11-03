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МВФ назвав основні вимоги до України для чергового траншу

МВФ назвав основні вимоги до України для чергового траншу

Київ • УНН

 • 22611 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міжнародний валютний фонд назвав основні вимоги для надання чергового траншу Україны. Про це повідомив в п'ятницю представник Фонду в Україні Йоста Льюнгман, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Стійка пенсійна реформа, законодавство про приватизацію і раніше узгоджене внутрішнє коригування цін на газ - це цілі, які Україна повинна виконати, щоб претендувати на довгостроковий наступний транш з програми," - йдеться в повідомленні.

Крім того, Льюнгман додав що зараз МВФ оцінює українську пенсійну реформу, щоб дізнатися, чи відповідає закон цільовим показникам програми МВФ в розмірі 17,5 млрд доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НБУ розповіли, скільки очікують отримати від МВФ в 2018 році

"Зараз ми знаходимося в процесі оцінки реформи", - сказав він.

Нагадаємо, НБУ очікує транш МВФ в першому кварталі 2018 року.

Українські Національні Новини

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