МВФ назвав основні вимоги до України для чергового траншу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міжнародний валютний фонд назвав основні вимоги для надання чергового траншу Україны. Про це повідомив в п'ятницю представник Фонду в Україні Йоста Льюнгман, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Стійка пенсійна реформа, законодавство про приватизацію і раніше узгоджене внутрішнє коригування цін на газ - це цілі, які Україна повинна виконати, щоб претендувати на довгостроковий наступний транш з програми," - йдеться в повідомленні.
Крім того, Льюнгман додав що зараз МВФ оцінює українську пенсійну реформу, щоб дізнатися, чи відповідає закон цільовим показникам програми МВФ в розмірі 17,5 млрд доларів.
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"Зараз ми знаходимося в процесі оцінки реформи", - сказав він.
Нагадаємо, НБУ очікує транш МВФ в першому кварталі 2018 року.