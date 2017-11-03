МВФ оценил потери экономики Украины от коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Международный валютный фонд оценил потери экономики Украины от коррупции в 2%. Об этом заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает УНН со ссылкой на BBC Украина.
"Коррупция обходится Украине 2% экономического роста, а следовательно, борьба с ней является вопросом экономического процветания", - сказал Й.Люнгман.
Как сообщал УНН, Международный валютный фонд назвал основные требования для предоставления очередного транша Украине. Среди них - урегулирование проблемы с ценой на газ для населения, принятие законов о приватизации и антикоррупционный суд.