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МВФ оцінив втрати економіки України від корупції

МВФ оцінив втрати економіки України від корупції

Київ • УНН

 • 11064 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міжнародний валютний фонд оцінив втрати економіки України від корупції у 2%. Про це заявив голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає УНН з посиланням на BBC Україна.

"Корупція коштує Україні 2% економічного росту, а відтак, боротьба із нею є питанням економічного процвітання", - сказав Й.Люнгман.

Як повідомляв УНН, Міжнародний валютний фонд назвав основні вимоги для надання чергового траншу Україні. Серед них - врегулювання проблеми із ціною на газ для населення, ухвалення законів про приватизацію і антикорупційний суд.

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