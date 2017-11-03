МВФ оцінив втрати економіки України від корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міжнародний валютний фонд оцінив втрати економіки України від корупції у 2%. Про це заявив голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає УНН з посиланням на BBC Україна.
"Корупція коштує Україні 2% економічного росту, а відтак, боротьба із нею є питанням економічного процвітання", - сказав Й.Люнгман.
Як повідомляв УНН, Міжнародний валютний фонд назвав основні вимоги для надання чергового траншу Україні. Серед них - врегулювання проблеми із ціною на газ для населення, ухвалення законів про приватизацію і антикорупційний суд.