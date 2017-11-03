МВФ оцінив втрати економіки України від корупції

"Корупція коштує Україні 2% економічного росту, а відтак, боротьба із нею є питанням економічного процвітання", - сказав Й.Люнгман.

Як повідомляв УНН, Міжнародний валютний фонд назвав основні вимоги для надання чергового траншу Україні. Серед них - врегулювання проблеми із ціною на газ для населення, ухвалення законів про приватизацію і антикорупційний суд.