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Україна розраховує на черговий транш від МВФ на початку наступного року

Україна розраховує на черговий транш від МВФ на початку наступного року

Київ • УНН

 • 21726 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Україна сподівається на початку наступного року отримати наступний транш в рамках програми Міжнародного валютного фонду на 17,5 мільярда доларів і має намір в 2018 році вийти на боргові ринки з євробондами на суму 2 мільярди доларів. Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк в інтерв'ю Reuters, передає УНН.

О.Данилюк сказав, що "прогрес в переговорах з МВФ залежить від створення Антикорупційного суду і досягнення домовленостей про тарифи на газ".

Перспектива таких домовленостей поки виглядає слабкою, пише видання.

Через зволікання з реформами, як зазначається, Києву не вдалося домовитися з ключовим кредитором про отримання траншу до кінця року, на що розраховував уряд. Міністр фінансів сказав, що, незважаючи на це, буде докладати зусиль для проведення реформ.

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"Наразі у нас дійсно є деякі проблеми. Вони будуть вирішені", - сказав він.

"Що стосується грошей, я думаю, це буде на початку наступного року", - додав міністр.

За даними Національного банку, обсяг наступного траншу може становити близько 2 млрд дол.

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У вересні цього року Україна повернулася на міжнародні ринки капіталу після реструктуризації комерційного боргу в 2015 році, розмістивши свій перший випуск євробондів на суму 3 млрд дол.

О.Данилюк сказав, що домовленості з МВФ передбачають, що в наступному році Київ може зайняти на ринку 2 млрд дол.

"Ми не будемо поспішати на ринок, але у нас є хороша історія, щоб розповісти інвесторам", - сказав він і додав, що запозичення підуть на виплати за боргами, а гроші МВФ будуть направлені на нарощування валютних резервів України.

О.Данилюк також визнав, що країні до часу країна не вдається заробити на приватизації.

"Україна постійно зазнає невдачі в процесі приватизації, і це викликає занепокоєння", - сказав він.

Міністр нагадав, що в держвласності залишаються 3 тисячі компаній, в тому числі 100 великих.

"Приватизація - пріоритет номер один, важливо залучити іноземних інвесторів. Великі державні компанії заважають ринку, вони схожі на чорну діру", - сказав він.

Нагадаємо, Фонд держмайна пропонує розширити список об'єктів для приватизації.

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