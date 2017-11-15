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Фонд госимущества предлагает расширить список объектов для приватизации

Фонд госимущества предлагает расширить список объектов для приватизации

Киев  •  УНН

 • 12605 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Фонд государственного имущества Украины предлагает пересмотреть список объектов запрещенных к приватизации, или разработать новый закон к которому включить только те предприятия, которые действительно имеют стратегическое значение для государства. Об этом сообщил руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГИУ.

По его словам, Фонд обращается в Комитет по вопросам экономической политики Верховной Раде с призывом внести изменения в действующий закон, или разработать новый.

"Почти 200 предприятий, которые по программе Триаж должны быть приватизированы находятся в запрете. И львиная доля из них не несет никакого стратегического значения", - подчеркнул Трубаров.

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"Минагрополитики 41 предприятие со статусом стратегичности. Полтавский, Нежинский, Радивиловский хлебокомбинаты, совхозы, коконосушилка, коневодства, заканчивая Укрспиртом. В чем их стратегичность, это обычные предприятия, лоббистскими путями попали под запрет для приватизации", - отмечает руководитель Фонда госимущества.

"Минкультуры и то имеет 6 стратегических предприятий, Минсоцполитики 14, Минэкономразвития 31. Государство должно быть регулятором, а не самостоятельно вести хозяйственную деятельность. Почти каждое 4-е дело НАБУ именно о коррупции в госпредприятиях", - отметил руководитель Фонда госимущества.

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