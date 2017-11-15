Фонд госимущества предлагает расширить список объектов для приватизации

По его словам, Фонд обращается в Комитет по вопросам экономической политики Верховной Раде с призывом внести изменения в действующий закон, или разработать новый.

"Почти 200 предприятий, которые по программе Триаж должны быть приватизированы находятся в запрете. И львиная доля из них не несет никакого стратегического значения", - подчеркнул Трубаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для начала приватизации Украина планирует завершить изменения в законодательстве

"Минагрополитики 41 предприятие со статусом стратегичности. Полтавский, Нежинский, Радивиловский хлебокомбинаты, совхозы, коконосушилка, коневодства, заканчивая Укрспиртом. В чем их стратегичность, это обычные предприятия, лоббистскими путями попали под запрет для приватизации", - отмечает руководитель Фонда госимущества.

"Минкультуры и то имеет 6 стратегических предприятий, Минсоцполитики 14, Минэкономразвития 31. Государство должно быть регулятором, а не самостоятельно вести хозяйственную деятельность. Почти каждое 4-е дело НАБУ именно о коррупции в госпредприятиях", - отметил руководитель Фонда госимущества.