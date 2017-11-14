Для початку приватизації Україна планує завершити зміни в законодавстві

“Ми плануємо завершити зміни в законодавстві щодо публічної, відкритої, конкурентної приватизації”, — сказав він.

Глава уряду підкреслив, що стратегічна цілль України — від імпортера енергоресурсів стати експортером.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фонд держмайна розповів, що виставить на продаж до кінця року

“Ми плануємо зростання економіки на наступний рік трошки більше 3%, але ми вважаємо, що показник 5-7% є абсолютно реальним. Але нам потрібні подальші дії щодо інвестування національної економіки. І тут є питання створення якісного бізнес-клімату і легкості ведення бізнесу”, — зазначив Прем’єр.

Нагадаємо, 9 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про приватизацію. Відповідне рішення підтримали 258 народних депутатів