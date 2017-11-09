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Рада ухвалила в першому читанні новий закон про приватизацію

Рада ухвалила в першому читанні новий закон про приватизацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про приватизацію. Відповідне рішення підтримали 258 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Законопроект передбачає зміну правил проведення приватизації. Зокрема ним пропонується введення інституту радників, які допомагатимуть підготовці підприємств до приватизації. Крім цього забороняється вживати заходів, спрямованих на штучне зниження цін підприємств, які виставляються на приватизацію.

Також законопроект забороняє участь у приватизації компаній, які зареєстровані у державі-агресорі і обмежує участь у приватизації компаній, що зареєстровані в офшорах, однак надає можливість уряду встановити перелік офшорних юрисдикцій, компаніями з яких буде дозволено взяти участь у приватизації.

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