Рада ухвалила в першому читанні новий закон про приватизацію

Законопроект передбачає зміну правил проведення приватизації. Зокрема ним пропонується введення інституту радників, які допомагатимуть підготовці підприємств до приватизації. Крім цього забороняється вживати заходів, спрямованих на штучне зниження цін підприємств, які виставляються на приватизацію.

Також законопроект забороняє участь у приватизації компаній, які зареєстровані у державі-агресорі і обмежує участь у приватизації компаній, що зареєстровані в офшорах, однак надає можливість уряду встановити перелік офшорних юрисдикцій, компаніями з яких буде дозволено взяти участь у приватизації.

Нагадаємо, Фонд держмайна розповів, що виставить на продаж до кінця року.