Рада приняла в первом чтении новый закон о приватизации
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о приватизации. Соответствующее решение поддержали 258 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Законопроект предусматривает изменение правил проведения приватизации. В частности им предлагается введение института советников, которые будут помогать подготовке предприятий к приватизации. Кроме этого запрещается принимать меры, направленные на искусственное снижение цен предприятий, которые выставляются на приватизацию.
Также законопроект запрещает участие в приватизации компаний, зарегистрированных в государстве-агрессоре и ограничивает участие в приватизации компаний, зарегистрированных в оффшорах, однако дает возможность правительству установить перечень оффшорных юрисдикций, компаниями из которых будет разрешено принять участие в приватизации.
Напомним, Фонд госимущества рассказал, что выставит на продажу до конца года.