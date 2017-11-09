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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 32037 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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Рада приняла в первом чтении новый закон о приватизации

Рада приняла в первом чтении новый закон о приватизации

Киев  •  УНН

 • 9401 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о приватизации. Соответствующее решение поддержали 258 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Законопроект предусматривает изменение правил проведения приватизации. В частности им предлагается введение института советников, которые будут помогать подготовке предприятий к приватизации. Кроме этого запрещается принимать меры, направленные на искусственное снижение цен предприятий, которые выставляются на приватизацию.

Также законопроект запрещает участие в приватизации компаний, зарегистрированных в государстве-агрессоре и ограничивает участие в приватизации компаний, зарегистрированных в оффшорах, однако дает возможность правительству установить перечень оффшорных юрисдикций, компаниями из которых будет разрешено принять участие в приватизации.

Напомним, Фонд госимущества рассказал, что выставит на продажу до конца года.

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