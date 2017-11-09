Рада приняла в первом чтении новый закон о приватизации

Законопроект предусматривает изменение правил проведения приватизации. В частности им предлагается введение института советников, которые будут помогать подготовке предприятий к приватизации. Кроме этого запрещается принимать меры, направленные на искусственное снижение цен предприятий, которые выставляются на приватизацию.

Также законопроект запрещает участие в приватизации компаний, зарегистрированных в государстве-агрессоре и ограничивает участие в приватизации компаний, зарегистрированных в оффшорах, однако дает возможность правительству установить перечень оффшорных юрисдикций, компаниями из которых будет разрешено принять участие в приватизации.

Напомним, Фонд госимущества рассказал, что выставит на продажу до конца года.