Для начала приватизации Украина планирует завершить изменения в законодательстве
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украина планирует финализировать изменения для начала открытой и прозрачной приватизации. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с президентом группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом, передает УНН.
"Мы планируем завершить изменения в законодательстве по публичной, открытой, конкурентной приватизации", - сказал он.
Глава правительства подчеркнул, что стратегической целью Украины - от импортера энергоресурсов стать экспортером.
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"Мы планируем рост экономики на следующий год чуть больше 3%, но мы считаем, что показатель 5-7% абсолютно реальным. Но нам нужны дальнейшие действия по инвестированию национальной экономики. И здесь вопрос создания качественного бизнес-климата и легкости ведения бизнеса", - отметил премьер.
Напомним, 9 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о приватизации. Соответствующее решение поддержали 258 народных депутатов.