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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 6154 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 41757 просмотра

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13:14 • 40251 просмотра

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Актуальное
Для начала приватизации Украина планирует завершить изменения в законодательстве

Для начала приватизации Украина планирует завершить изменения в законодательстве

Киев  •  УНН

 • 10890 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украина планирует финализировать изменения для начала открытой и прозрачной приватизации. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с президентом группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом, передает УНН.

"Мы планируем завершить изменения в законодательстве по публичной, открытой, конкурентной приватизации", - сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что стратегической целью Украины - от импортера энергоресурсов стать экспортером.

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"Мы планируем рост экономики на следующий год чуть больше 3%, но мы считаем, что показатель 5-7% абсолютно реальным. Но нам нужны дальнейшие действия по инвестированию национальной экономики. И здесь вопрос создания качественного бизнес-климата и легкости ведения бизнеса", - отметил премьер.

Напомним, 9 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о приватизации. Соответствующее решение поддержали 258 народных депутатов.

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