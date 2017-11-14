Для начала приватизации Украина планирует завершить изменения в законодательстве

"Мы планируем завершить изменения в законодательстве по публичной, открытой, конкурентной приватизации", - сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что стратегической целью Украины - от импортера энергоресурсов стать экспортером.

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"Мы планируем рост экономики на следующий год чуть больше 3%, но мы считаем, что показатель 5-7% абсолютно реальным. Но нам нужны дальнейшие действия по инвестированию национальной экономики. И здесь вопрос создания качественного бизнес-климата и легкости ведения бизнеса", - отметил премьер.

Напомним, 9 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о приватизации. Соответствующее решение поддержали 258 народных депутатов.