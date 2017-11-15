Фонд держмайна пропонує розширити список об’єктів для приватизації

За його словами, Фонд звертається до Комітету з питань економічної політики Верховної Ради із закликом внести зміни в діючий закон, або розробити новий.

"Майже 200 підприємств, які за програмою Тріаж мають бути приватизовані знаходяться в забороні. І левова частка з них не несе жодного стратегічного значення",- наголосив Трубаров.

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"Мінагрополітики має 41 підприємство зі статусом стратегічності. Полтавський, Ніжинський, Радивилівський хлібокомбінати, радгоспи, коконосушарки, конярства, закінчуючи Укрспиртом. В чому їх стратегічність, це звичайні підприємства, котрі лобістськими шляхами потрапили під заборону для приватизації“,- зазначає керівник Фонду держмайна.

“Мінкультури і те має 6 стратегічних підприємств, міністерство соцполітики 14, Мінекономрозвитку 31. Держава має бути регулятором, а не самостійно вести господарську діяльність. Майже кожна 4 справа НАБУ саме по корупції на держпідприємствах,” — зазначив керівник Фонду держмайна.