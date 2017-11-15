Фонд держмайна пропонує розширити список об’єктів для приватизації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Фонд державного майна України пропонує переглянути список об’єктів заборонених до приватизації, або розробити новий закон до якого включити лише ті підприємства, які дійсно мають стратегічне значення для держави. Про це повідомив керівник Фонду державного майна Віталій Трубаров, передає УНН з посиланням на прес-службу ФДМУ.
За його словами, Фонд звертається до Комітету з питань економічної політики Верховної Ради із закликом внести зміни в діючий закон, або розробити новий.
"Майже 200 підприємств, які за програмою Тріаж мають бути приватизовані знаходяться в забороні. І левова частка з них не несе жодного стратегічного значення",- наголосив Трубаров.
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"Мінагрополітики має 41 підприємство зі статусом стратегічності. Полтавський, Ніжинський, Радивилівський хлібокомбінати, радгоспи, коконосушарки, конярства, закінчуючи Укрспиртом. В чому їх стратегічність, це звичайні підприємства, котрі лобістськими шляхами потрапили під заборону для приватизації“,- зазначає керівник Фонду держмайна.
“Мінкультури і те має 6 стратегічних підприємств, міністерство соцполітики 14, Мінекономрозвитку 31. Держава має бути регулятором, а не самостійно вести господарську діяльність. Майже кожна 4 справа НАБУ саме по корупції на держпідприємствах,” — зазначив керівник Фонду держмайна.