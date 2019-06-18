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Украина рекордно сократила экспорт вин

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. За год Украина сократила поставки вин за границу в 18 раз. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.

Украина рекордно сократила экспорт вин

Так, в январе-апреле текущего года Украина реализовала за границу вина виноградного на 15,1 млн грн. В январе-апреле 2018 года — на 285,1 млн грн. Таким образом, за год экспорт украинских вин упал в 18 раз.

В сравнении с 2017 годом, поставки отечественных вин за границу упали в 15 раз.

Напомним, в целом за год Украина сократила экспорт алкоголя на 20%.

По данным экспертов, легальный экспорт украинского алкоголя сегодня замещает контрабанда. К тому же, большая часть внутреннего алкогольного рынка Украины сегодня находится в тени.

Напомним, недавно белорусские СМИ опубликовали громкое расследование о контрабанде водки из "ЛНР" в страны Европейского союза.

Журналисты пришли к выводу, что изготовленный в "ЛНР" алкоголь отправляется в Великобританию через логистический склад в Литве, избежав при этом выплат таможенных налогов и сборов. К реализации контрабандной схемы, по информации белорусской прессы, могут быть непосредственно причастны два британских гражданина – Нил Смит и Джонатан Вейл, которые часто проживают в Киеве.

Также напомним, что нардепы недавно заявили о намерении вернутся к вопросу криминализации контрабанды алкоголя и табачных изделий. Говорят, что такой вид преступления криминализован в большинстве стран, и выводит только из украинского госбюджета ежегодно более 10 млрд грн.

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