Україна рекордно скоротила експорт вин
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. За рік Україна скоротила поставки вин за кордон в 18 разів. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
Так, в січні-квітні поточного року Україна реалізувала за кордон вина виноградного на 15,1 млн грн. У січні-квітні 2018 року - на 285,1 млн грн. Таким чином, за рік експорт українських вин впав в 18 разів.
У порівнянні з 2017 роком, поставки вітчизняних вин за кордон впали в 15 разів.
Нагадаємо, в цілому за рік Україна скоротила експорт алкоголю на 20%.
За даними експертів, легальний експорт українського алкоголю сьогодні заміщає контрабанда. До того ж, велика частина внутрішнього алкогольного ринку України сьогодні знаходиться в тіні.
Нагадаємо, нещодавно білоруські ЗМІ опублікували гучне розслідування про контрабанду горілки з "ЛНР" в країни Європейського союзу.
Журналісти дійшли висновку, що виготовлений в "ЛНР" алкоголь відправляється до Великобританії через логістичний склад в Литві, уникнувши при цьому виплат митних податків і зборів. До реалізації контрабандної схеми, за інформацією білоруської преси, можуть бути безпосередньо причетні двоє британських громадян - Ніл Сміт і Джонатан Вейл, які часто проживають в Києві.
Також нагадаємо, що нардепи недавно заявили про намір повернуться до питання криміналізації контрабанди алкоголю і тютюнових виробів. Кажуть, що такий вид злочину криміналізований в більшості країн, і виводить тільки з українського держбюджету щорічно понад 10 млрд грн.