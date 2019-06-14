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Украина существенно сократила экспорт алкоголя

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. В I квартале этого года Украина поставила за границу алкогольных и безалкогольных напитков на 41,7 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.

Украина существенно сократила экспорт алкоголя

Так, по сравнению с I кварталом 2018 года, экспорт алкогольных и безалкогольных напитков упал на 20,9%. За два года Украина сократила поставки украинского алкоголя за границу на 13,2%.

Стоит отметить, что ранее экспорт соответствующей продукции Украины был на достаточно высоком уровне. В частности - в ЕС. Так, к примеру, в 2018 году Украина поставила только в страны ЕС алкогольных и безалкогольных напитков на 37,8 млн долл. Это - на 42,4% больше, чем в 2017 году.

По данным экспертов, легальный экспорт украинского алкоголя сегодня замещает контрабанда. К тому же, большая часть внутреннего алкогольного рынка Украины сегодня находится в тени.

Напомним, в конце прошлой недели белорусские СМИ опубликовали громкое расследование о контрабанде водки из "ЛНР" в страны Европейского союза.

Журналисты пришли к выводу, что изготовленный в "ЛНР" алкоголь отправляется в Великобританию через логистический склад в Литве, избежав при этом выплат таможенных налогов и сборов. К реализации контрабандной схемы, по информации белорусской прессы, могут быть непосредственно причастны два британских гражданина Нила Смита и Джонатана Вейла, которые часто проживают в Киеве.

Также напомним, что нардепы недавно заявили о намерении вернутся к вопросу криминализации контрабанды алкоголя и табачных изделий. Говорят, что такой вид преступления криминализован в большинстве стран, и выводит только из украинского госбюджета ежегодно более 10 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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