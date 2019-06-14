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Україна істотно скоротила експорт алкоголю

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. У I кварталі цього року Україна поставила за кордон алкогольних і безалкогольних напоїв на 41,7 млн дол. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.

Україна істотно скоротила експорт алкоголю

Так, в порівнянні з I кварталом 2018 року, експорт алкогольних і безалкогольних напоїв впав на 20,9%. За два роки Україна скоротила поставки українського алкоголю за кордон на 13,2%.

Варто відзначити, що раніше експорт відповідної продукції України був на досить високому рівні. Зокрема - в ЄС. Так, наприклад, в 2018 році Україна поставила тільки в країни ЄС алкогольних і безалкогольних напоїв на 37,8 млн дол. Це - на 42,4% більше, ніж в 2017 році.

За даними експертів, легальний експорт українського алкоголю сьогодні заміщає контрабанда. До того ж, велика частина внутрішнього алкогольного ринку України сьогодні знаходиться в тіні.

Нагадаємо, в кінці минулого тижня білоруські ЗМІ опублікували гучне розслідування про контрабанду горілки з "ЛНР" в країни Європейського союзу.

Журналісти прийшли до висновку, що виготовлений в "ЛНР" алкоголь відправляється до Великої Британії через логістичний склад в Литві, уникнувши при цьому виплат митних податків і зборів. До реалізації контрабандної схеми, за інформацією білоруської преси, можуть бути безпосередньо причетні двоє британських громадян Ніл Сміт і Джонатан Вейл, які часто проживають в Києві.

Також нагадаємо, що нардепи недавно заявили про намір повернуться до питання криміналізації контрабанди алкоголю і тютюнових виробів. Кажуть, що такий вид злочину криміналізований в більшості країн, і виводить тільки з українського держбюджету щорічно понад 10 млрд грн.

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