Украина продолжит защищать интересы своих граждан в ООН — Кислица
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Украина продолжит защищать интересы своих граждан на глобальном уровне в ООН. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает УНН.
“75-летие ООН — хорошая возможность вспомнить глобальную миссию Организации. Именно ООН определяет универсальность задач в Нью-Йорке. Защищаем интересы Украины, члена-основателя ООН, по всем вопросам комплексной повестки дня ООН. Защита и продвижение интересов Украины в глобальном контексте — это подход, который мы продолжим придерживаться в этой глобальной организации. Украина в ООН — это мир и безопасность, борьба с изменением климата, нераспространение оружия массового поражения, защита прав человека, гендерное равенство и недискриминация, экономическое развитие и борьба с пандемией COVID-19”, — заявил Кислица.
В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что ООН создавалась, как панацея от конфликтов, и она предотвратила большем количестве проблем, чем не смогла их решить.
Напомним, День Организации Объединенных Наций отмечается 24 октября — с момента вступления в силу Устава ООН от 1945 года. В свое время на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 сделал свою подпись и представитель советской Украины.
Как сообщал УНН, более 300 украинцев участвуют в шести операциях ООН по поддержанию мира.