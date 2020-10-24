Україна продовжить захищати інтереси своїх громадян в ООН — Кислиця

’’75-річчя ООН — хороша можливість згадати глобальну місію Організації. Саме ООН визначає універсальність завдань в Нью-Йорку. Захищаємо інтереси України, члена-засновника ООН, з усіх питань комплексної порядку денного ООН. Захист і просування інтересів України в глобальному контексті — це підхід, який ми продовжимо дотримуватися в цій глобальній організації. Україна в ООН — це мир і безпеку, боротьба зі зміною клімату, нерозповсюдження зброї масового ураження, захист прав людини, гендерна рівність і недискримінація, економічний розвиток і боротьба з пандемією COVID-19″, — заявив Кислиця.

В свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що ООН створювалася, як панацея від конфліктів, і вона запобігла більшій кількості проблем, ніж не змогла їх вирішити.

Нагадаємо, День Організації Об’єднаних Націй відзначається 24 жовтня – з моменту вступу чинності Статуту ООН від 1945 року. Свого часу на конференції у Сан-Франциско 26 червня 1945 року зробив свій підпис і представник від радянської України.

Як повідомляв УНН, більше 300 українців беруть участь у шести операціях ООН з підтримання миру.