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Україна продовжить захищати інтереси своїх громадян в ООН — Кислиця

Україна продовжить захищати інтереси своїх громадян в ООН — Кислиця

Київ • УНН

 • 18785 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Україна продовжить захищати інтереси своїх громадян на глобальному рівні в ООН. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає УНН.

’’75-річчя ООН — хороша можливість згадати глобальну місію Організації. Саме ООН визначає універсальність завдань в Нью-Йорку. Захищаємо інтереси України, члена-засновника ООН, з усіх питань комплексної порядку денного ООН. Захист і просування інтересів України в глобальному контексті — це підхід, який ми продовжимо дотримуватися в цій глобальній організації. Україна в ООН — це мир і безпеку, боротьба зі зміною клімату, нерозповсюдження зброї масового ураження, захист прав людини, гендерна рівність і недискримінація, економічний розвиток і боротьба з пандемією COVID-19″, — заявив Кислиця.

В свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що ООН створювалася, як панацея від конфліктів, і вона запобігла більшій кількості проблем, ніж не змогла їх вирішити.

Нагадаємо, День Організації Об’єднаних Націй відзначається 24 жовтня – з моменту вступу чинності Статуту ООН від 1945 року. Свого часу на конференції у Сан-Франциско 26 червня 1945 року зробив свій підпис і представник від радянської України.

Як повідомляв УНН, більше 300 українців беруть участь у шести операціях ООН з підтримання миру.

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