ООН-75: у МЗС України оцінили ефективність організації з моменту її створення

"Коли створювалася ООН, це виглядало як панацея від конфліктів. Яку б точку на карті не взяти і скажіть, що вона провалилася. Правда у тому, що ООН вирішила і запобігла набагато більшій кількості проблем, ніж не змогла вирішити. Україна і ООН залишаються надійними союзниками у забезпеченні мирного, справедливого і сталого майбутнього. ООН-75", - написав Кулеба.

Нагадаємо, День Організації Об’єднаних Націй відзначається 24 жовтня – з моменту вступу чинності Статуту ООН від 1945 року. Свого часу на конференції у Сан-Франциско 26 червня 1945 року зробив свій підпис і представник від радянської України.

Як повідомлялося раніше в УНН, більше 300 українців беруть участь у шести операціях ООН з підтримання миру.

When @UN was born it was seen as a panacea for conflicts. Some point at the map & say it failed. The truth is the UN has solved & prevented much more problems than those it couldn’t. Ukraine & the UN remain reliable allies in enabling a peaceful, fair & sustainable future #UN75

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 24, 2020