ООН-75: в МИДе Украины оценили эффективность организации с момента ее создания

"Когда создавалась ООН, это выглядело как панацея от конфликтов. Какую бы точку на карте не взять и скажите, что она провалилась. Правда в том, что ООН решила и предотвратила гораздо большее количество проблем, чем не смогла решить. Украина и ООН остаются надежными союзниками в обеспечении мирного, справедливого и устойчивого будущего. ООН-75", - написал Кулеба.

Напомним, День Организации Объединенных Наций отмечается 24 октября - с момента вступления в силу Устава ООН от 1945 года. В свое время на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 года сделал свою подпись и представитель советской Украины.

Как сообщалось ранее в УНН, более 300 украинцев участвуют в шести операциях ООН по поддержанию мира.

When @UN was born it was seen as a panacea for conflicts. Some point at the map & say it failed. The truth is the UN has solved & prevented much more problems than those it could not. Ukraine & the UN remain reliable allies in enabling a peaceful , fair & sustainable future # UN75

- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 24, 2020