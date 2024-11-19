G20 призвали к глобальному сотрудничеству в условиях войны в Украине и гуманитарного кризиса в Газе

Лидеры G20 призывают к сотрудничеству в условиях глобальных вызовов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Лидеры 20 крупнейших экономик мира выступили с заявлением, в котором выразили обеспокоенность из-за эскалации войны в Украине и Газе, а также подчеркнули важность международного сотрудничества для преодоления глобальных вызовов, таких как изменение климата, борьба с бедностью и совершенствование налоговой политики.

Саммит G20 стал важной платформой для обсуждения насущных мировых проблем. Лидеры встретились на фоне глобальных политических изменений, в частности, с учетом предстоящего вступления Дональда Трампа на пост президента США в январе 2025 года. Одним из центральных вопросов на повестке дня стали война в Украине и гуманитарный кризис в Секторе Газа.

Отмечая "человеческие страдания" и серьезные экономические последствия войны в Украине, участники саммита призвали к немедленному прекращению насилия и оказанию гуманитарной помощи. В частности, в заявлении отмечается, что "глубокую обеспокоенность" вызывает катастрофическая ситуация в Газе, и страны G20 призвали к срочному прекращению огня, защите гражданского населения и более активной международной поддержке региона.

Однако, несмотря на сложности в формулировании общих позиций, в частности, после недавних массированных авиаударов рф по Украине, участникам удалось достичь согласованности по гуманитарным аспектам конфликтов.

Что касается других глобальных проблем, лидеры подтвердили необходимость более тесного сотрудничества в борьбе с изменением климата, в частности, через снижение выбросов парниковых газов и поддержку устойчивых технологий. Также они обсудили вопросы налоговой политики, подчеркнув важность ее совершенствования для достижения большей глобальной справедливости.

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