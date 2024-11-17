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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сибига об атаке рф: "это настоящий ответ путина всем, кто ему в последнее время звонил"

Сибига об атаке рф: "это настоящий ответ путина всем, кто ему в последнее время звонил"

Киев  •  УНН

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал одну из самых масштабных воздушных атак, которую россия осуществила по Украине ночью, настоящим ответом российского диктатора путина тем, кто ему в последнее время звонил.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя сегодняшние удары рф по Украине заявил, что это была одна из самых масштабных воздушных атак. Он отметил, что это настоящий ответ военного преступника путина всем, кто в последнее время ему звонил, передает УНН.

россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак: беспилотники и ракеты по мирным городам, мирным жителям, которые спят, критической инфраструктуре. Это настоящий ответ военного преступника Путина всем, кто в последнее время звонил и посещал его. Нам нужен мир через силу, а не умиротворение

- написал Сибига.

Дополнение

Утром 17 ноября враг совершил комбинированный ракетно-дроновой удар по столице. Из-за обломков сбитой воздушной цели загорелась крыша жилого дома в Печерском районе столицы. По меньшей мере один человек получил ранения.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что россия атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно вводит режим экстренных отключений электроэнергии.

В ночь на 17 ноября в Николаеве была слышна серия взрывов, город атаковали ударные беспилотники. Пострадали жилые дома, один человек погиб.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за почти два года провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным.

Шольц во время телефонного разговора с путиным призвал его к завершению войны против Украины и началу мирных переговоров.

Это ящик Пандоры: Зеленский о звонке Шольца российскому диктатору путину15 нояб. 2024, 17:16 • 28647 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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