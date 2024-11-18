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135 боевых столкновений на фронте: где враг атаковал активнее всего - Генштаб

135 боевых столкновений на фронте: где враг атаковал активнее всего - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 299 просмотра

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За сутки произошло 135 боевых столкновений, наибольшая активность наблюдалась на Покровском направлении с 35 атаками. На Кураховском направлении враг совершил 26 попыток наступления.

На передовой за эти сутки произошло 135 боестолкновений. Враг сегодня был активен на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении враг 6 раз неудачно штурмовал в районе Волчанска.

На Купянском направлении террористы 9 раз безуспешно били возле Кругляковки и Лозового.

На Лиманском направлении захватчики 4 раза штурмовали возле Новолюбовки, Торского и Белогоровки. 

На Торецком направлении произошло 4 боестолкновения. Противник штурмовал неподалеку Щербиновки и в районе Торецка.

На Покровском направлении агрессор 35 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки. ВСУ отбили 27 штурмов. 

На Кураховском направлении враг совершил 26 попыток атаки вблизи населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Вознесенка, Дальнее, Елизаветовка, Екатериновка и АнтоновкаНыне продолжается 10 боестолкновений.

На Времовском направлении силы противника 14 раз атаковали у Трудового, Раздольного, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки.

На Приднепровском направлении 8 раз захватчики безуспешно били.

Еще плюс 1560 оккупантов, 15 танков и 30 артистем: Генштаб обновил данные о потерях врага18 нояб. 2024, 05:58 • 17647 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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