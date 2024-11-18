Еще плюс 1560 оккупантов, 15 танков и 30 артистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1560 российских оккупантов. Также уничтожено 15 танков, 38 ББМ и другую военную технику противника.
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 1560 российских военных и десятки единиц вражеской техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 722 440 (+1560) человек,
- танков - 9365 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 19 059 (+38) ед,
- артиллерийских систем - 20 586 (+30) ед,
- РСЗО - 1252 (+0) ед,
- средства ППО - 999 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19073 (+99),
- крылатые ракеты - 2753 (+112),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 428 (+107) ед,
- специальная техника - 3655 (+2) ед.
россия отправила призывников с оккупированного юга Украины служить в крымские части - СМИ17 нояб. 2024, 17:58 • 27206 просмотров