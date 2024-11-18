Еще плюс 1560 оккупантов, 15 танков и 30 артистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1560 российских оккупантов. Также уничтожено 15 танков, 38 ББМ и другую военную технику противника.

За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 1560 российских военных и десятки единиц вражеской техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 722 440 (+1560) человек,
  • танков - 9365 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 19 059 (+38) ед,
  • артиллерийских систем - 20 586 (+30) ед,
  • РСЗО - 1252 (+0) ед,
  • средства ППО - 999 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19073 (+99),
  • крылатые ракеты - 2753 (+112),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29 428 (+107) ед,
  • специальная техника - 3655 (+2) ед.

россия отправила призывников с оккупированного юга Украины служить в крымские части - СМИ17 нояб. 2024, 17:58 • 27206 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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