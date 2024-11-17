россия отправила призывников с оккупированного юга Украины служить в крымские части - СМИ
Киев • УНН
россия начала набирать призывников с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей для службы в нексированном Крыму. Причиной является дефицит военнослужащих из-за массового участия крымских подразделений в войне против Украины.
рф комплектует воинские части во временно оккупированном Крыму новобранцами из других оккупированных регионов украинского юга. Об этом пишет телеграм-канал Крымский ветер, передает УНН.
российские военные в течение своего осеннего призыва набирали новобранцев из временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. Некоторые из призывников будут служить в воинских частях, расположенных в Крыму
Отмечается, что одна из причин связана с тем, что в российских частях, которые захватчики расположили в Крыму, есть дефицит военнослужащих из-за массового участия подразделений российской армии в войне против Украины.
Добавим
россияне на оккупированных территориях юга принуждают местных жителей вступать в ряды своей армии. Захватчики давят на задержанных за мелкие правонарушения и призывников, обещая не отправлять их на передовую.
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