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россия отправила призывников с оккупированного юга Украины служить в крымские части - СМИ

россия отправила призывников с оккупированного юга Украины служить в крымские части - СМИ

Киев  •  УНН

 • 2072 просмотра

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россия начала набирать призывников с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей для службы в нексированном Крыму. Причиной является дефицит военнослужащих из-за массового участия крымских подразделений в войне против Украины.

рф комплектует воинские части во временно оккупированном Крыму новобранцами из других оккупированных регионов украинского юга. Об этом пишет телеграм-канал Крымский ветер, передает УНН.

российские военные в течение своего осеннего призыва набирали новобранцев из временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. Некоторые из призывников будут служить в воинских частях, расположенных в Крыму

- говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из причин связана с тем, что в российских частях, которые захватчики расположили в Крыму, есть дефицит военнослужащих из-за массового участия подразделений российской армии в войне против Украины.

Добавим

россияне на оккупированных территориях юга принуждают местных жителей вступать в ряды своей армии. Захватчики давят на задержанных за мелкие правонарушения и призывников, обещая не отправлять их на передовую.

С начала года российские войска провели 99 учений в Крыму - СМИ28 окт. 2024, 18:56 • 21127 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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