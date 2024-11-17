россия отправила призывников с оккупированного юга Украины служить в крымские части - СМИ

рф комплектует воинские части во временно оккупированном Крыму новобранцами из других оккупированных регионов украинского юга. Об этом пишет телеграм-канал Крымский ветер, передает УНН.

российские военные в течение своего осеннего призыва набирали новобранцев из временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. Некоторые из призывников будут служить в воинских частях, расположенных в Крыму