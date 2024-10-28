С начала года российские войска провели 99 учений в Крыму - СМИ
Киев • УНН
Российские военные провели не менее 99 учений на территории Крыма за 9 месяцев 2024 года. Учения наносят ущерб экосистеме полуострова и нарушают международное право.
С начала 2024 года российские войска провели не менее 99 учений в Крыму, которые не только разрушают экосистему полуострова, но и грубо нарушают международное право. Пишет УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".
За 9 месяцев 2024 года оккупанты провели не менее 99 учений армии России в Крыму. Наблюдается тенденция, когда оккупанты все чаще оправдывают громкие взрывы на полуострове проведением очередных военных учений
В КРЦ отметили, что учения, проводимые российскими военными, "наносят ущерб экосистеме полуострова и являются грубым нарушением международного права".
С августа 2022 года в Крыму практически ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют их как стрельбу по "украинским беспилотникам", "работу ПВО" или учения российских военных.
Напомним
Более тысячи фактов преследования фиксируется за мирное сопротивление оккупации в Крыму после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину.