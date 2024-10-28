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З початку року російські війська провели 99 навчань у Криму - ЗМІ

Київ • УНН

 • 21398 перегляди

Російські військові провели щонайменше 99 навчань на території Криму за 9 місяців 2024 року. Навчання завдають шкоди екосистемі півострова і порушують міжнародне право.

З початку року російські війська провели 99 навчань у Криму - ЗМІ

Від початку 2024 року російські війська провели щонайменше 99 навчань у Криму, які не тільки руйнують екосистему півострова, а й грубо порушують міжнародне право. Пише УНН з посиланням на «Крим.Реалії».

За 9 місяців 2024 року окупанти провели щонайменше 99 навчань армії Росії в Криму. Спостерігається тенденція, коли окупанти все частіше виправдовують гучні вибухи на півострові проведенням чергових військових навчань

- ідеться в повідомленні.

У КРЦ зазначили, що навчання, які проводять російські військові, «завдають шкоди екосистемі півострова і є грубим порушенням міжнародного права».

Із серпня 2022 року в Криму практично щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює їх як стрілянину по «українських безпілотниках», «роботу ППО» або навчання російських військових.

Нагадаємо 

Понад тисячу фактів переслідування фіксують за мирний опір окупації в Криму після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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