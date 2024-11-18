График отключений света в 4 областях Украины: когда ждать обесточивания

19 ноября в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях будут введены стабилизационные отключения электроэнергии из-за последствий вражеских ударов, повредивших энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Детали

Согласно решению Укрэнерго, отключения продлятся с 06:00 до 23:00.

Согласно графику, на территории указанных регионов отключения будут осуществляться по следующей схеме:

06:00-07:00 - одна очередь

07:00-09:00 - две очереди

09:00-14:00 - одна очередь

14:00-18:00 - две очереди

18:00-23:00 - одна очередь

Жителей просят следить за актуальными изменениями через специализированные чат-боты, доступные для каждого региона.

Энергетики продолжают работать над ликвидацией последствий атак, чтобы восстановить энергоснабжение и минимизировать неудобства для населения.

В Укрэнерго показали график отключений света на 19 ноября: когда и сколько очередей будут обесточивать