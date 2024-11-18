В Укрэнерго показали график отключений света на 19 ноября: когда и сколько очередей будут обесточивать

ukenru
Эксклюзив
В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно
16:34 • 17713 просмотра

В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно

Эксклюзив
Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт
15:43 • 32676 просмотра

Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт

Эксклюзив
Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева
15:22 • 42608 просмотра

Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева

Эксклюзив
Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить
12:48 • 104012 просмотра

Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

Эксклюзив
Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей
 • 130127 просмотра

Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Эксклюзив
Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год
 • 149247 просмотра

Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Эксклюзив
Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября
 • 153299 просмотра

Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября

Эксклюзив
Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко
 • 168651 просмотра

Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко

Эксклюзив
Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков
 • 174911 просмотра

Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 292817 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

 • 175259 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

 • 202300 просмотра
Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

 • 131539 просмотра
Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

12:02 • 109823 просмотра
Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

13:47 • 55210 просмотра
публикации
Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

15:10 • 34532 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

 • 202300 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 292815 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 211236 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 216449 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

17:39 • 268 просмотра
Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

13:47 • 55210 просмотра
Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

12:02 • 109823 просмотра
Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

 • 131539 просмотра
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

 • 175259 просмотра
Актуальное
В Укрэнерго показали график отключений света на 19 ноября: когда и сколько очередей будут обесточивать

В Укрэнерго показали график отключений света на 19 ноября: когда и сколько очередей будут обесточивать

Киев  •  УНН

 • 637 просмотра

Read in English

Укрэнерго объявило график плановых отключений света на 19 ноября с разным количеством очередей в течение дня. Ограничения связаны с повреждением энергообъектов в результате массированной ракетной атаки.

Завтра в Украине запланированы отключения света. Когда и сколько очередей планируют выключать - сообщили в Укрэнерго, передает УНН.

По данным компании, 19 ноября, время применения и объем ограничений будут такими:

6:00 - 7:00 - одна очередь отключений

7:00 - 9:00 - две очереди отключений

9:00 - 14:00 - одна очередь отключений

14:00 - 18:00 - две очереди отключений

18:00 - 23:00 - одна очередь отключений

В Укрэнерго напомнили, что график отключений по адресу можно узнать на официальных страницах оператора системы распределения.

«Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время вчерашней массированной ракетно-дроновой атаки. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», - резюмировали в Укрэнерго.

Потребление электричества снизилось на фоне отключений из-за атаки рф, но есть потребность в экономии - Укрэнерго18 нояб. 2024, 09:27 • 16468 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойнаЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина