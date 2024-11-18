В Укрэнерго показали график отключений света на 19 ноября: когда и сколько очередей будут обесточивать
Киев • УНН
Укрэнерго объявило график плановых отключений света на 19 ноября с разным количеством очередей в течение дня. Ограничения связаны с повреждением энергообъектов в результате массированной ракетной атаки.
Завтра в Украине запланированы отключения света. Когда и сколько очередей планируют выключать - сообщили в Укрэнерго, передает УНН.
По данным компании, 19 ноября, время применения и объем ограничений будут такими:
6:00 - 7:00 - одна очередь отключений
7:00 - 9:00 - две очереди отключений
9:00 - 14:00 - одна очередь отключений
14:00 - 18:00 - две очереди отключений
18:00 - 23:00 - одна очередь отключений
В Укрэнерго напомнили, что график отключений по адресу можно узнать на официальных страницах оператора системы распределения.
«Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время вчерашней массированной ракетно-дроновой атаки. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», - резюмировали в Укрэнерго.
Потребление электричества снизилось на фоне отключений из-за атаки рф, но есть потребность в экономии - Укрэнерго18 нояб. 2024, 09:27 • 16468 просмотров