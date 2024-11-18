Потребление электричества снизилось на фоне отключений из-за атаки рф, но есть потребность в экономии - Укрэнерго

Уровень потребления электроэнергии сегодня ниже, чем в предыдущий рабочий день, пятницу, 15 ноября, на фоне масштабного обесточивания в Одесской области в результате атаки рф на энергетику и определенного потепления, необходимость экономного потребления сохраняется в течение суток, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.

Последствия обстрелов

"В Одесской области продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетно-дроновой атаки врага на энергообъекты 17 ноября. Энергетики постепенно оживляют обесточенных потребителей. Меры ограничения потребления, которые действуют в остальных регионах, в Одесской области сегодня не применяются", - отмечается в сообщении.

В компании указали, что "из-за вражеской массированной атаки на энергосистему предыдущих суток - сегодня в Украине действуют меры ограничения потребления для промышленных и бытовых потребителей. С 6:00 до 22:00 применяются две очереди отключений одновременно".

Потребление

Сегодня, 18 ноября, по состоянию на 5:00, уровень потребления был на 7% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 15 ноября. "Это объясняется обесточиванием значительного количества потребителей в Одесской области в результате атаки на энергосистему предыдущих суток. А также - повышением температуры воздуха по сравнению с прошлой неделей", - отметили в Укрэнерго.

"В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно в течение всех суток. Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов с 6:00 до 22:00", - отметили в компании.

Графики отключений действуют в большинстве регионов, запланирован импорт электричества из 5 стран - Минэнерго