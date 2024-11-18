Госдепартамент США не комментирует возможность ударов по рф со стороны Украины

В США заявили, что "на сегодня нет заявлений об изменении политики в стране", комментируя ситуацию с разрешением Украине бить по территории рф. Об этом сообщает Спикер США Мэтью Миллер, передает УНН.

Детали

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают активно помогать Украине через Контактную группу по обороне и работают над привлечением террористической страны к ответственности за ее агрессивные действия.

Миллер подчеркнул, что США всегда готовы адаптировать свою помощь, когда это считается необходимым, и отметил, что Вашингтон неоднократно демонстрировал эту гибкость в своих решениях о предоставлении оборонной поддержки Украине в течение последних лет.

Представитель также отметил, что Соединенные Штаты продолжают изучать способы укрепления обороноспособности Украины, при этом не вдаваясь в конкретные детали относительно будущих поставок вооружения.

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