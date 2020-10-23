Кулеба: более 300 украинцев участвуют в шести операциях ООН по поддержанию мира

Как сообщили в МИД, 23 октября возле Памятного камня ООН в Киеве министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и координатор системы ООН в Украине, координатор по гуманитарным вопросам Асенефа Лубрани приняли участие в торжественной церемонии поднятия флага Организации Объединенных Наций по случаю 75-й годовщины ее создания.

Кулеба заверил в своем выступлении, что Украина безоговорочно предана Уставу ООН и последовательно способствует утверждению уважения к верховенству права, активно участвует в операциях ООН по поддержанию мира, вносит важный вклад в защиту прав человека, разоружения и устойчивого развитие.

"Более трехсот украинцев и украинок сейчас участвуют в шести операциях ООН по поддержанию мира. ООН также постоянно поддерживает Украину, в частности в контексте российской агрессии против нашего государства", - отметил министр.

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Украинский дипломат подчеркнул, что наше государство готово и в дальнейшем всячески будет поддерживать важную миссию ООН, утверждая справедливость и равенство в мире.

"Как государство-член ООН мы и в дальнейшем будем вместе бороться за справедливость. Ведь именно для этого существует ООН: для построения справедливого мира. Вместе с ООН - до справедливого мира в справедливом мире", - заявил он.

Дмитрий Кулеба выразил благодарность за поддержку Украины: "Только в прошлом году организации системы ООН предоставили Украине международной технической помощи на 145 млн.долл. А на цели гуманитарной деятельности в Украине организация мобилизовала более полумиллиарда долларов".

Также, министр обратил внимание на деструктивное поведения РФ: "У меня, как министра иностранных дел Украины, есть много вопросов к Совету Безопасности ООН, где Россия как постоянный член позволяет себе издеваться над принципами Организации Объединенных Наций. Но у меня нет вопросов к ООН в целом, так как она является надежным другом и партнером Украины".

Напомним, Украина переизбрана в Совет по правам человека ООН.