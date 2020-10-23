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Кулеба: понад 300 українців беруть участь у шести операціях ООН з підтримання миру

Кулеба: понад 300 українців беруть участь у шести операціях ООН з підтримання миру

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Понад триста українців та українок нині беруть участь у шести операціях ООН з підтримання миру. ООН також постійно підтримує Україну, зокрема у контексті російської агресії проти нашої держави. На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який взяв участь в урочистій церемонії підняття прапора Організації Об'єднаних Націй з нагоди 75-ї річниці її створення, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.

Як повідомили у МЗС, 23 жовтня біля Пам'ятного каменю ООН у Києві міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні, координаторка з гуманітарних питань Оснат Лубрані взяли участь в урочистій церемонії підняття прапора Організації Об'єднаних Націй з нагоди 75-ї річниці її створення.

Кулеба запевнив у своєму виступі, що Україна беззастережно віддана Статуту ООН та послідовно сприяє утвердженню поваги до верховенства права, бере активну участь в операціях ООН з підтримання миру, робить важливий внесок у захист прав людини, роззброєння та сталий розвиток.

“Понад триста українців та українок нині беруть участь у шести операціях ООН з підтримання миру. ООН також постійно підтримує Україну, зокрема у контексті російської агресії проти нашої держави”, - зазначив міністр.

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Український дипломат підкреслив, що наша держава готова і надалі всіляко підтримувати важливу місію ООН, утверджуючи справедливість і рівність в світі.

“Як держава-член ООН ми і надалі будемо разом боротися за справедливість. Адже саме для цього існує ООН: для побудови справедливого світу. Разом з ООН - до справедливого миру у справедливому світі”, - заявив він.

Дмитро Кулеба висловив вдячність ООН за підтримку України: “Лише минулого року організації системи ООН надали Україні міжнародну технічну допомогу на 145 млн.дол. А на цілі гуманітарної діяльності в Україні організація мобілізувала понад півмільярда дол. США”.

Насамкінець, міністр привернув увагу до деструктивної поведінки РФ: “У мене, як міністра закордонних справ України, є багато питань до Ради Безпеки ООН, де Росія як постійний член дозволяє собі знущатися над принципами Організації Об’єднаних Націй. Але у мене немає питань до ООН загалом, тому що вона є надійним другом і партнером України”.

Нагадаємо, Україну переобрано до Ради з прав людини ООН.

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