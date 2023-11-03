Украина присоединилась к декларации по безопасности использования ИИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украина подписала международную декларацию, посвященную безопасности использования искусственного интеллекта, сообщили в Минцифры 2 ноября, пишет УНН.
Детали
"Украина подписала международную декларацию, посвященную безопасности использования ИИ", - говорится в сообщении.
В Минцифры указывают, что Украина должна стать передовой страной в развитии искусственного интеллекта. И чтобы внедрять ИИ безопасно и на уровне с другими государствами, заместитель министра Георгий Дубинский и подписал международную декларацию по безопасности.
Это произошло на самом масштабном саммите по безопасности искусственного интеллекта - AI Safety Summit в Лондоне.
Что изменится?
"Искусственный интеллект будет развиваться в интересах государства, бизнеса и граждан. В декларации есть информация обо всех последних исследованиях в области ИИ, о потенциальных рисках технологии, таких как потеря контроля и потенциальные негативные последствия использования", - указали в Минцифры.
Недавно Украина также опубликовала дорожную карту по регулированию ИИ.
Дополнение
Кроме Украины, декларацию подписали еще 29 стран, среди которых США, Австралия и страны ЕС, а также Китай, Саудовская Аравия, Южная Корея.