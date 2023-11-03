Україна приєдналася до декларації щодо безпеки використання ШІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Україна підписала міжнародну декларацію, присвячену безпеці використання штучного інтелекту, повідомили у Мінцифри 2 листопада, пише УНН.
Деталі
"Україна підписала міжнародну декларацію, присвячену безпеці використання ШІ", - ідеться у повідомленні.
У Мінцифри вказують, що Україна має стати передовою країною в розвитку штучного інтелекту. І щоб впроваджувати АІ безпечно та на рівні з іншими державами, заступник міністра Георгій Дубинський і підписав міжнародну декларацію з безпеки.
Це відбулося на наймасштабнішому саміті з безпеки штучного інтелекту - AI Safety Summit у Лондоні.
Що зміниться?
"Штучний інтелект розвиватиметься в інтересах держави, бізнесу й громадян. У декларації є інформація про всі останні дослідження в галузі ШІ, про потенційні ризики технології, як-от втрата контролю та потенційні негативні наслідки використання", - вказали у Мінцифри.
Нещодавно Україна також опублікувала дорожню карту з регулювання ШІ.
Доповнення
Окрім України, декларацію підписали ще 29 країн, серед яких США, Австралія та країни ЄС, а також Китай, Саудівська Аравія, Південна Корея.