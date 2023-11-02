Маск назвав штучний інтелект потенційно найнагальнішим екзистенційним ризиком

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"Ми вперше в історії людства маємо щось, що буде набагато розумнішим за нас. Тому мені незрозуміло, (як) можна контролювати таку річ, але я думаю, що ми можемо прагнути спрямовувати це в напрямку, від якого виграє людство. Але я вважаю, що це один із екзистенційних ризиків, з якими ми стикаємося, потенційно найбільш нагальний", - сказав Маск на форумі, присвяченому безпеці ШІ.

Деталі

Маск, керівник компаній SpaceX, Tesla та соцмережі X, заявив, що під час саміту у Лондоні учасники прагнуть створити "стороннього арбітра", який міг би контролювати компанії, які розробляють штучний інтелект, і бити на сполох, якщо існують занепокоєння.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка також бере участь у саміті, закликала до термінових дій, щоб захистити громадськість і демократію від небезпек AI, включаючи упередженість, дискримінацію та поширення дезінформації. "Коли люди в усьому світі не можуть відрізнити факти від вигадки через потік міфів і дезінформації з підтримкою штучного інтелекту, я запитую, чи це не екзистенціально для демократії?" - сказала вона.

Відносини між Китаєм і Заходом складні в багатьох сферах, але віцеміністр країни Ву Чжаохуей сказав на конференції, що він прагне духу відкритості в ШІ: "Ми закликаємо до глобальної співпраці, щоб обмінюватися знаннями та робити технології ШІ доступними для громадськості".

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Попри застереження про небезпеку технології зокрема з боку Ілона Маска, чимало експертів кажуть, що ці занепокоєння перебільшені. Як пише BBC, багато спостерігачів вважають, що найбільша загроза штучного інтелекту полягає в автоматизації робочих місць людей або вбудовуванні наявних упереджень у нові, набагато потужніші онлайн-системи.

Нік Клегг, президент із глобальних питань Meta та колишній віцепрем'єр-міністр Великої Британії, який також бере участь у саміті, сказав, що люди не повинні дозволяти "спекулятивним, іноді дещо футуристичним прогнозам" витіснити більш нагальні проблеми.

Доповнення

Дводенний британський саміт зі штучного інтелекту зібрав глав держав і технологічних гігантів на тлі занепокоєння, що нова технологія може становити небезпеку для людства. Зустріч буде зосереджена на розробці стратегії глобальних скоординованих зусиль для усунення ризиків і неправильного використання інструментів ШІ.

Як повідомляє британський уряд, на саміті обговорюють 5 напрямків: спільне розуміння ризиків ШІ, просування міжнародної співпраці з питань безпеки AI, визначення дій окремих організацій для підвищення безпеки у галузі, оцінка напрямків і стандартів для управління галуззю, демонстрування того, як безпечна розробка штучного інтелекту дозволить використовувати технологію на благо людства.

Участь у форумі беруть керівники провідних технологій та AI компанії, зокрема Anthropic, Google DeepMind, IBM, Meta, Microsoft, Nvidia, OpenAI і Tencent.

28 країн, представники яких беруть участь у події, підписали Декларацію Блетчлі, де вони погодились, що існує нагальна потреба розуміти потенційні ризики ШІ та спільно керувати ними. Серед цих держав, окрім Британії та держав ЄС: США, Китай, Ізраїль, Корея, Індія, Індонезія, Україна.

"Існує потенціал для серйозної, навіть катастрофічної, шкоди, навмисної чи ненавмисної, що випливає з найважливіших можливостей цих моделей ШІ, - ідеться у документі. - Багато ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом, за своєю природою є міжнародними, тому їх найкраще вирішувати шляхом міжнародної співпраці".

Наступний такий саміт буде проведено віртуально в Кореї через пів року, а за рік делегати знову зберуться для особистого обговорення у Франції.