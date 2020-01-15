Украина попала в НАТО: по крайней мере в Instagram
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Североатлантический альянс показал девятку лучших материалов, опубликованных в аккаунте НАТО в соцсети Instagram в 2019 году. В топ попала и Украина, передает УНН.
Так, среди лучших материалов за год значится ряд видео Rapid Trident - украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск, что прошли в сентябре прошлого года.
"Rapid Trident - это ежегодные, многонациональные учения, организованные США и Украиной. Около 3700 военнослужащих из 14 стран-союзников и партнеров НАТО принимали участие", - отмечается в соцсети.
Как сообщал УНН, Зеленский и Майдан оказались в топ-100 фотографий, которые определили десятилетия.
Sound on Swipe to see and learn more Rapid Trident is an annual , multinational exercise organized by the #US