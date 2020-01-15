Україна потрапила в НАТО: принаймні в Instagram
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Північноатлантичний альянс показав дев’ятку найкращих матеріалів, оприлюднених в акаунті НАТО у соцмережі Instagram в 2019 році. До топу потрапила й Україна, передає УНН.
Так, серед найкращих матеріалів за рік значиться низка відео з Rapid Trident — українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ, що пройшли у вересні минулого року.
“Rapid Trident — це щорічні, багатонаціональні навчання, організовані США та Україною. Близько 3700 військовослужбовців з 14 країн-союзників та партнерів НАТО брали участь”, — зазначається в соцмережі.
Як повідомляв УНН, Зеленський і Майдан опинилися в топ-100 фотографій, які визначили десятиліття.
Sound on Swipe to see and learn more Rapid Trident is an annual, multinational exercise organized by the #US