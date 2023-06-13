Украина подала запрос в Австралию о состоянии приблизительно 41 истребителя F-18

Мирошниченко сообщил, что был сделан первоначальный запрос о состоянии приблизительно 41 самолета, хранящегося на авиабазе к северу от Сиднея.

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«Был запрос информации. Украина изучает возможности истребителей, в том числе и этот», - сказал Мирошниченко.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Австралия, США и Украина обсуждают возможность передачи Вооруженным силам Украины 41 самолета F/A-18 Королевских ВВС Австралии, которые подлежат списанию.

В конце мая министр обороны Украины Алексей Резников обратился к Австралии с просьбой предоставить бронеавтомобили Hawkie.