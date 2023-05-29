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Резніков попросив Австралію надати Україні бронеавто Hawkie

Резніков попросив Австралію надати Україні бронеавто Hawkie

Київ • УНН

 • 661342 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до Австралії з проханням надати бронеавтомобілі Hawkie. Також він закликав Сідней приєднатися до міжнародної "танкової коаліції", повідомляє УНН з посиланням на Twiter глави Міноборони України.

Цитата 

"Ваші Bushmaster (бронетранспортери Bushmaster, - ред.) були неймовірні у реальних бойових діях. Але наша боротьба за глобальну свободу ще не закінчена, і нам все ще потрібна ваша підтримка", - написав Резніков.

Деталі 

Глава Міноборони звернувся із закликом до Австралії долучитися до міжнародної танкової коаліції за Україну та, окрім танків, закликав надати  бронеавтомобілі Hawkie. 

Резніков зауважив, що такі бронемашини "могли надати неоціненну допомогу нашим військам у ході контрнаступу".

Міністр не оминув увагою і те, що Австралія вже надала Україні значну підтримку під час повномасштабного вторгнення рф, і зробила "найбільший внесок в Україну поза НАТО". 

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Dear Australian friends,

Throughout history you have repeatedly proven that Australians are a nation of freedom-loving warriors who always stand up to a bully.

You are 15 thousand kilometers away, yet we are very close in our shared values and readiness to defend them.

That's… pic.twitter.com/SXeQ77dH1C

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 28, 2023

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