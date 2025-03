Резников попросил Австралию предоставить Украине бронеавто Hawkie

Цитата

"Ваши Bushmaster (бронетранспортеры Bushmaster, - ред.) были невероятны в реальных боевых действиях. Но наша борьба за глобальную свободу еще не закончена, и нам все еще нужна ваша поддержка", - написал Резников.

Глава Минобороны обратился с призывом к Австралии присоединиться к международной танковой коалиции за Украину и, кроме танков, призвал предоставить бронеавтомобили Hawkie.

Резников отметил, что такие бронемашины "могли оказать неоценимую помощь нашим войскам в ходе контрнаступления".

Министр не обошел вниманием и то, что Австралия уже оказала Украине значительную поддержку во время полномасштабного вторжения РФ, и сделала "самый большой вклад в Украину вне НАТО".

Dear Australian friends,



Throughout history you have repeatedly proven that Australians are a nation of freedom-loving warriors who always stand up to a bully.



You are 15 thousand kilometers away, yet we are very close in our shared values and readiness to defend them.



— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 28, 2023