Австралия может передать Украине более 40 истребителей F/A-18 - СМИ

Детали

Источники правительства Австралии отмечают, что США положительно относятся к идее передать Украине F/A-18. Для передачи самолетов одобрение Вашингтона необходимо, ведь США владеют интеллектуальной собственностью на истребители.

Сообщается, что 41 самолет был списан с вооружения Королевских военно-воздушных сил и заменен современными F-35.

В настоящее время списанные самолеты F/A-18 стоят в ангаре на базе RAAF в Уильямтауне под Ньюкаслом. Ранее предполагалось, что истребители утилизируют или продадут частной авиационной компании RAVN Aerospace для использования в США в качестве "врагов" для обучения пилотов.

Другой же источник согласился, что смысла уничтожать абсолютно исправные самолеты нет, ведь они могут быть приведены в боевую готовность в течение четырех месяцев и использованы для борьбы во вторжении рф в Украину.

Напомним

В конце мая министр обороны Украины Алексей Резников обратился к Австралии с просьбой предоставить бронеавтомобили Hawkie.