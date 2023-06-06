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Австралия может передать Украине более 40 истребителей F/A-18 - СМИ

Киев • УНН

 • 605172 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Австралия, США и Украина обсуждают возможность передачи Вооруженным силам Украины 41 самолета F/A-18 Королевских ВВС Австралии, которые подлежат списанию, пишет УНН со ссылкой на Australian Financial Review.

Австралия может передать Украине более 40 истребителей F/A-18 - СМИ

Детали

Источники правительства Австралии отмечают, что США положительно относятся к идее передать Украине F/A-18. Для передачи самолетов одобрение Вашингтона необходимо, ведь США владеют интеллектуальной собственностью на истребители. 

Сообщается, что 41 самолет был списан с вооружения Королевских военно-воздушных сил и заменен современными F-35.

В настоящее время списанные самолеты F/A-18 стоят в ангаре на базе RAAF в Уильямтауне под Ньюкаслом. Ранее предполагалось, что истребители утилизируют или продадут частной авиационной компании RAVN Aerospace для использования в США в качестве "врагов" для обучения пилотов.

Другой же источник согласился, что смысла уничтожать абсолютно исправные самолеты нет, ведь они могут быть приведены в боевую готовность в течение четырех месяцев и использованы для борьбы во вторжении рф в Украину.

Напомним 

В конце мая министр обороны Украины Алексей Резников обратился к Австралии с просьбой предоставить бронеавтомобили Hawkie.

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