Австралія може передати Україні понад 40 винищувачів F/A-18 - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Австралія, США та Україна обговорюють можливість передачі Збройним силам України 41 літака F/A-18 Королівських ВПС Австралії, які підлягають списанню, пише УНН з посиланням на Australian Financial Review.
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Джерела уряду Австралії зазначають, що США позитивно ставляться до ідеї передати Україні F/A-18. Для передачі літаків схвалення Вашингтону є необхідним, адже США володіють інтелектуальною власністю на винищувачі.
Повідомляється, що 41 літак було списано з озброєння Королівських військово-повітряних сил і замінено сучасними F-35.
Наразі списані літаки F/A-18 стоять в ангарі на базі RAAF у Вільямтауні під Ньюкаслом. Раніше передбачалося, що винищувачі утилізують або продадуть приватній авіаційній компанії RAVN Aerospace для використання в США у ролі "ворогів" для навчання пілотів.
Інше ж джерело погодилося, що сенсу знищувати абсолютно справні літаки немає, адже вони можуть бути приведені в бойову готовність протягом чотирьох місяців і використані для боротьби у вторгненні рф в Україні.
Нагадаємо
Наприкінці травня міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до Австралії з проханням надати бронеавтомобілі Hawkie.