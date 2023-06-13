Україна подала запит до Австралії про стан приблизно 41 винищувача F-18
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Україна запитала в Австралії інформацію про стан десятків списаних винищувачів F-18. Йдеться про 41 одиницю. Про це сказав український посол в Австралії Василь Мирошниченко, передає УНН з посиланням на The Defense Post.
Мирошниченко повідомив, що було зроблено початковий запит про стан приблизно 41 літака, що зберігається на авіабазі на північ від Сіднея.
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«Був запит інформації. Україна вивчає можливості винищувачів, зокрема й цей», - сказав Мирошниченко.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Австралія, США та Україна обговорюють можливість передачі Збройним силам України 41 літака F/A-18 Королівських ВПС Австралії, які підлягають списанню.
Наприкінці травня міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до Австралії з проханням надати бронеавтомобілі Hawkie.