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Україна подала запит до Австралії про стан приблизно 41 винищувача F-18

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Україна запитала в Австралії інформацію про стан десятків списаних винищувачів F-18. Йдеться про 41 одиницю. Про це сказав український посол в Австралії Василь Мирошниченко, передає УНН з посиланням на The Defense Post.

Україна подала запит до Австралії про стан приблизно 41 винищувача F-18

Мирошниченко повідомив, що було зроблено початковий запит про стан приблизно 41 літака, що зберігається на авіабазі на північ від Сіднея.

Цитата

«Був запит інформації. Україна вивчає можливості винищувачів, зокрема й цей», - сказав Мирошниченко.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Австралія, США та Україна обговорюють можливість передачі Збройним силам України 41 літака F/A-18 Королівських ВПС Австралії, які підлягають списанню.

Наприкінці травня міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до Австралії з проханням надати бронеавтомобілі Hawkie.

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