Украина планирует ввести санкции за кражу радиочастот в Крыму

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"Мы собрали всю информацию, где в Крыму вещают российские радиостанции и каналы. Мы собрали информацию об их руководителях, владельцах, обо всех чиновниках, которые распределяли частоты между этими радиостанциями. Это пятьсот страниц большого документа, финальную версию которого мы вскоре планируем презентовать. И все эти люди получат по заслугам. Прежде всего, мы должны работать над санкциями. Они украли радиочастотный ресурс, так что частоты распределены незаконно. У нас происходит мощная коммуникация с прокуратурой АРК, СБУ, Министерством юстиции, МИДом, Министерством информационной политики. Это наш совместный проект, и я считаю, что где-то в сентябре мы сможем его полноценно представить", – рассказал он.

Ранее в Нацсовете сообщили, что Россия украла 503 украинские телерадиочастоты в Крыму.