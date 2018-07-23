Україна планує ввести санкції за крадіжку радіочастот у Криму

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"Ми зібрали всю інформацію, де в Криму здійснюють мовлення російські радіостанції і канали. Ми зібрали інформацію про їхніх керівників, власників, про всі чиновниках, які розподіляли частоти між цими радіостанціями. Це п'ятсот сторінок великого документа, фінальну версію якого ми невловзі плануємо презентувати. І всі ці люди отримають по заслугах. Перш за все, ми повинні працювати над санкціями. Вони вкрали радіочастотний ресурс, так що частоти розподілені незаконно. У нас відбувається потужна комунікація з прокуратурою АРК, СБУ, Міністерством юстиції, МЗС, Міністерством інформаційної політики. Це наш спільний проект, і я вважаю, що десь у вересні ми зможемо його повноцінно представити", - розповів він.

Раніше у Нацраді повідомили, що Росія вкрала 503 українські телерадіочастоти в Криму.