Министр инфраструктуры: Украина ведет переговоры о санкциях против черноморских портов России

“Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены к черноморским портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море”, — сообщил Емельян.

Он также добавил, что: “Мы видим, что санкционная волна не уменьшается, а наоборот увеличивается. Последнее рассмотрение в Конгрессе США по расширению санкционного списка и вообще возможности признания России как страны, которая спонсирует терроризм — больше, чем адекватный ответ на все бесчинства РФ. Мы видим, что уже 6 человек с ЕС, которые были причастны к построению этого моста, уже находятся под санкциями”.

Как сообщал УНН, министр инфраструктуры Украины Володимр Омелян пообещал усилить контроль за пассажирскими автоперевозками. В частности с 1 января 2019 года будет запрещено использование для пассажирских перевозок автобусов, переоборудованных из грузового транспорта.