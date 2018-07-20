Наступного року в Україні заборонять використовувати автобуси, перероблені з вантажних авто

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Міністр інфраструктури України Володимр Омелян пообіцяв посилити контроль за пасажирськими автоперевезеннями. Зокрема з 1 січня 2019 року буде заборонено використання для пасажирських перевізок автобусів, переобладнаних з вантажного транспорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

20 липня Омелян провів розширену нараду з представниками автомобільної галузі та керівниками компаній, які здійснюють пасажирські перевезення. За його словами, більшість автобусних перевезень в Україні здійснюється в умовах, “які важко назвати комфортними та безпечними”.

“Середній вік „маршруток“ — понад 10 років, автобусів середньої та великої пасажиромісткості — понад 20 років і більше. Частина автобусів, які називаються „маршрутками“, переобладнані з вантажних транспортних засобів”, — наголосив очільник відомства. Омелян закликав усіх перевізників працювати над оновленням парку, зазначивши, що з 1 січня 2019 року буде заборонено використання автобусів, переобладнаних з вантажного транспорту.

Як повідомляв УНН, уряд планує запровадити контроль швидкості на автошляхах.

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