Уряд планує запровадити контроль швидкості на автошляхах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. На наступне засідання Уряду буде винесено на затвердження проект постанови про запровадження контролю швидкості на українських автошляхах. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінінфраструктури.
"Недотримання правил дорожнього руху, швидкісного режиму та правил безпеки призводять до численних людських жертв на українських автошляхах. Терпець урвався, і наша відповідь порушникам ПДР та правил безпеки буде жорстка. Вже на наступне засідання Кабінету Міністрів буде винесено на затвердження підготовлений Міністерством інфраструктури, Міністерством економіки, Міністерством внутрішніх справ проект постанови про запровадження контролю швидкості на українських автошляхах", - наголосив заступник Міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.
Окрім того, за словами Ю. Лавренюка, Національна поліція України разом із Державною службою безпеки на транспорті проведе жорсткі перевірки автоперевізників по всім автостанціям та місцям висадки/посадки пасажирів на наявність ліцензій і технічної справності автомобілів. Особливу увагу буде приділено переобладнаним маршрутним автобусам.
Нагадаємо, серед головних причин аварій у Миколаївській і Житомирській розглядається недотримання правил дорожнього руху, зокрема, перевищення швидкості. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінінфраструктури.
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