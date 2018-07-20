У Мінінфраструктури назвали попередню причину ДТП на Житомирщині та Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Серед головних причин аварій у Миколаївській і Житомирській розглядається недотримання правил дорожнього руху, зокрема, перевищення швидкості. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінінфраструктури.
"Аварії у Миколаївській і Житомирській областях відбулися за участі переобладнаних маршрутних автобусів, а також великогабаритного транспорту. Серед головних причин ДТП розглядаються недотримання правил дорожнього руху, зокрема, перевищення швидкості", - повідомив заступник Міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.
Нагадаємо, автопригода сталася на трасі Київ - Чоп, у Житомирській області, сьогодні вранці: маршрутка в'їхала у вантажівку. У результаті загинули 10 людей, ще 10 постраждали. У Житомирській області оголосили жалобу за загиблими у ДТП.
Нагадаємо, на автодорозі Київ - Одеса, у Миколаївській області, сталося зіткнення рейсового мікроавтобуса, що рухався за маршрутом "Одеса-Гомель", з білоруською реєстрацією, та вантажівки, яка, за попередніми даними, стояла з правого боку проїзної частини через несправність. У результаті загинули п'ятеро осіб, ще 12 госпіталізовані.